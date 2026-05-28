La 'Primavera en la Dehesa' llega este fin de semana con actos en Portaje, Galisteo y Villa del Campo

Portaje acoge este sábado 30 de mayo la clausura oficial de la programación de Primavera en la Dehesa 2026. Tras un mes completo de actividades, el Valle del Alagón finaliza una intensa programación donde han participado 14 localidades y que aspira a llegar a más municipios de cara a la próxima edición, del total de 27 que hay en la comarca.

Según Diego Astasio, presidente de Adesval, la participación ha sido muy activa y «sin la colaboración de los vecinos de la comarca, el programa no tendría sentido». De cara al 2027 se baraja la posibilidad de que algunas actividades continúen en la programación pero también se incluirán nuevos eventos.

Pancho Varona en Torrejoncillo / Cedida

El acto de clausura se ha programado en Portaje a las 21.00 horas en las piscinas municipales y en él se entregarán los premios a los ganadores de los diferentes concursos: de Ecosistema de emprendimiento joven del Valle del Alagón, de los Concursos de Pintura y Literatura Infantil Valle del Alagón y del Rally fotográfico Valle del Alagón. Se servirá un vino de honor y un aperitivo para compartir entre todos los participantes.

Astroturismo en Galisteo y Villa del Campo

Este último fin de semana de Primavera en la Dehesa también incluye dos actividades de Astroturismo para disfrutar de unos cielos estrellados casi veraniegos. La primera cita será en el club de golf de Galisteo mañana viernes 29 de mayo, a las 22.30 horas y el lugar de encuentro será la explanada del club.

Por otra parte, también en Villa del Campo se ha organizado una actividad de Astroturismo el sábado día 30 y la quedada será a las 22.30 horas en la laguna del Sapo y el lugar de encuentro el entorno de la parada de autobús. En ambos casos es necesario apuntarse previamente.

Coria acogerá finalmente una actividad familiar dirigida al público infantil el domingo 7 de junio en sustitución del paseo didáctico sobre la trashumancia que quedó aplazado el pasado 10 de mayo por las inclemencias meteorológicas.

El parque de Cadenetas se transformará simbólicamente en un bosque fantástico con criaturas mágicas y guardianes de la naturaleza. Los niños participarán en el taller de ‘Criaturas del bosque’ para crear máscaras inspiradas en animales y seres fantásticos, también podrán crear elementos relacionados con la fantasía del bosque como coronas, medallones de guardianes o varitas mágicas de explorador.

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Habrá un cuentacuentos, un espectáculo de magia familiar y un árbol de los deseos comunitario.