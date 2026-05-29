Proyecto educativo
La escuela de música de Coria se convierte en centro examinador oficial Trinity College London
Este importante paso permitirá al alumnado acceder a una formación musical complementaria con reconocimiento internacional
La Escuela Municipal de Música de Coria continúa avanzando en su compromiso con la innovación educativa y la excelencia musical incorporando, a partir del próximo curso, la metodología de Trinity College London, convirtiéndose oficialmente en Centro Examinador Trinity.
Este importante paso permitirá al alumnado acceder a una formación musical complementaria con reconocimiento internacional, integrando la metodología Trinity de manera totalmente compatible con el sistema pedagógico actual de la escuela.
Trinity College London es una prestigiosa institución británica con más de 150 años de trayectoria dedicada a la evaluación y certificación de estudios artísticos y musicales. Presente en más de 60 países, Trinity se ha consolidado como una referencia internacional gracias a una metodología moderna, flexible y centrada en el desarrollo artístico y personal del alumnado.
La incorporación de este sistema supondrá nuevas oportunidades para los estudiantes, fomentando una enseñanza musical práctica, creativa y adaptada a cada nivel y estilo de aprendizaje. Además, permitirá ampliar la diversidad musical dentro del centro, integrando diferentes estilos y enfoques interpretativos.
Desde la dirección de la escuela destacan que esta iniciativa “supone un avance más hacia una formación musical abierta, actualizada y conectada con estándares internacionales, sin perder la identidad y cercanía que caracteriza a nuestro proyecto educativo”.
A principios de curso se ofrecerá información más detallada sobre el funcionamiento de los exámenes Trinity, los niveles y las actividades relacionadas con esta nueva etapa.
Con esta incorporación, la Escuela de Música reafirma su apuesta por seguir creciendo y ofreciendo a su alumnado una formación de calidad, enriquecedora y adaptada a las nuevas realidades de la educación musical.
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