Semana cultural 2026
El Ayuntamiento de Calzadilla acerca su gestión a los escolares con una visita y les recibe el alcalde
Niños y niñas del colegio Cristo de la Agonía conocen de primera mano las dependencias del consistorio y el trabajo del personal
El Ayuntamiento de Calzadilla ha abierto sus puertas a los escolares del municipio dentro de las actividades de la Semana Cultural y Día del Centro del colegio Cristo de la Agonía. Los niños y niñas han conocido de cerca el funcionamiento del ayuntamiento, cómo se toman las decisiones y el proceso de la elección del alcalde.
Además, pudieron visitar las diferentes dependencias municipales y conocer el trabajo que se realiza en cada una de ellas, acercándonos al día a día de la vida municipal. Como actividad práctica, realizaron una simulación de unas elecciones municipales, en las que resultó elegido alcalde el niño Darío.
El alcalde de Calzadilla, Alejandro Madejón, compartió con los pequeños esta visita y además les entregó un obsequio a cada uno.
También, en esta semana, el consistorio ha colaborado con el Día del Centro del colegio, aportando hinchables para que todos los alumnos y alumnas pudieran pasar un buen rato y refrescandose ante las altas temperaturas con juegos de agua.
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