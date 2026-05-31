El robo de material audiovisual paralizó a Alo Producciones, pero la empresa cacereña se levanta

La empresa Alo Producciones, de Coria, que sufrió un robo el pasado mes de abril con material valorado en 200.000 euros, va levantando cabeza y retomando su actividad «poco a poco», según comentó uno de sus responsables Gonzalo Corrales, que confesó que de ánimo «estamos mucho mejor».

«Podemos atender eventos gracias al material que nos ha dejado una de las empresas con la que nosotros normalmente trabajamos y gracias también a otros compañeros de aquí de Extremadura que nos han cedido medios», explicó.

De esta manera, manifestó Corrales, pueden atender eventos que tenían contratados que se celebran en Portaje, Valdencín y Madrid. «Nos han dejado dispositivos de iluminación y equipo de sonido, que incluso nos han traído desde Italia, una empresa a la que le compramos y también una empresa de Cáceres, nos ha ayudado», aseveró.

«Continuamos con nuestra actividad, es verdad que con menos material del que teníamos, pero seguimos trabajando», añadió.

Respecto al robo aseguran que todavía no tienen ninguna información y mientras la investigación sigue abierta y continúa, ellos también siguen trabajando. «Es un poco duro saber que vamos a trabajar para volver a conseguir lo que ya teníamos", dijo.

Robo en abril

Los responsables y socios de la empresa Alo Producciones, Daniel Gómez y Gonzalo Corrales, de Coria, denunciaron en abril el robo de un camión y una furgoneta cargada de numeroso material de su empresa perteneciente al sector de audiovisual en unos hechos que sucedieron de madrugada. Concretamente, en el Polígono Industrial de Los Rosales.

Gonzalo Corrales, en la nave en Coria, donde van retomando su actividad poco a poco. / Cedida

Hasta el momento, se conoce que el robo fue cometido por personas expertas dada la forma en la que actuaron sus autores. «Los ladrones accedieron por una nave contigua ubicada en el mismo polígono industrial y además rajaron todo y utilizaron un andamio para consumar el acceso y llenaron de todo el material los dos vehículos que se llevaron, además de llevarse también el grabador de cámaras de vigilancia», según explicó horas después del robo.

Aseguró que en 11 años que llevan trabajando es la primera vez que les ha ocurrido algo similar y confiesan que este robo, «nos ha hecho polvo, ya que hemos tenido que despedir a 3 trabajadores». De hecho la empresa, origina 5 empleos directos, más otros indirectos. Altavoces, platos dj, mesa de luces, barras LED y un sinfín de material audiovisual se llevaron los ladrones en los dos vehículos.

Gonzalo Corrales explicó que las cámaras de vigilancia del polígono registraron que los vehículos salieron del mismo a las 5 de la madrugada desde Coria. También, tienen conocimiento de que a las 9 de la mañana los vehículos fueron vistos en Monesterio (Badajoz) y que alrededor de una hora después fueron también vistos circulando por el Puente del V Centenario en Sevilla (Andalucía).

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Hasta el momento no han sabido nada más. Los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil y la investigación continúa a la espera de conocer nuevos datos.