La Guardia Civil esclarece un robo valorado en más de 200.000 euros en Coria y detiene a dos personas

En el marco de la Operación COSE, la Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 32 y 36 años, como supuestos autores de un robo cometido el pasado 29 de abril en una nave industrial de la localidad cacereña de Coria. En el robo fueron sustraídos dos vehículos comerciales y numeroso material profesional de imagen, sonido e iluminación, cuyo valor supera los 200.000 euros.

Una investigación que condujo hasta la provincia de Sevilla. Desde el inicio de las pesquisas, los investigadores recopilaron y analizaron distintas imágenes y datos relacionados con los desplazamientos de varios vehículos. Estas gestiones, según la nota emitida esta mañana por la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, permitieron identificar el vehículo presuntamente utilizado en la comisión del robo y centrar las investigaciones en varias localidades sevillanas.

El avance de la investigación permitió identificar a los supuestos responsables de los hechos, así como reconstruir parte de los movimientos realizados tras la sustracción del material.

Detenidos dos hombres

Como resultado de la operación, el pasado 25 de mayo los agentes procedieron a la detención de dos personas, varones de 32 y 36 años, en una localidad de la provincia de Sevilla, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

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La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Coria (Cáceres), que mantiene las actuaciones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos y a la recuperación de los efectos sustraídos, no descartándose nuevas detenciones.