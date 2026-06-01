En la provincia de Sevilla
La Guardia Civil esclarece un robo valorado en más de 200.000 euros en Coria y detiene a dos personas
Los detenidos, de 32 y 36 años, están acusados de sustraer dos furgonetas y material profesional de imagen, sonido e iluminación de una nave industrial
En el marco de la Operación COSE, la Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 32 y 36 años, como supuestos autores de un robo cometido el pasado 29 de abril en una nave industrial de la localidad cacereña de Coria. En el robo fueron sustraídos dos vehículos comerciales y numeroso material profesional de imagen, sonido e iluminación, cuyo valor supera los 200.000 euros.
Una investigación que condujo hasta la provincia de Sevilla. Desde el inicio de las pesquisas, los investigadores recopilaron y analizaron distintas imágenes y datos relacionados con los desplazamientos de varios vehículos. Estas gestiones, según la nota emitida esta mañana por la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, permitieron identificar el vehículo presuntamente utilizado en la comisión del robo y centrar las investigaciones en varias localidades sevillanas.
El avance de la investigación permitió identificar a los supuestos responsables de los hechos, así como reconstruir parte de los movimientos realizados tras la sustracción del material.
Detenidos dos hombres
Como resultado de la operación, el pasado 25 de mayo los agentes procedieron a la detención de dos personas, varones de 32 y 36 años, en una localidad de la provincia de Sevilla, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Coria (Cáceres), que mantiene las actuaciones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos y a la recuperación de los efectos sustraídos, no descartándose nuevas detenciones.
- Tres meses sin cobrar en el Centro de Transportes de Coria: 'Me estoy dedicando a limpiar piscinas para llevar un plato de comida a casa
- Casas prefabricadas: de Coria a las urbanizaciones más exclusivas de España
- Portaje contará con un complejo turístico en el entorno del embalse, con restaurante y alojamientos
- José del Rey, perito tasador de automoción en Coria: «Es más importante hacer fotos a los vehículos implicados en un golpe que el papeleo»
- Coria y su transformación en un diseño urbano libre de barreras arquitectónicas y físicas
- Pescueza recibe 100.000 euros de la diputación de Cáceres para finalizar la construcción de su piscina municipal
- Coria y Les Herbiers (Francia) ratifican su unión con varios actos en homenaje a los 25 años de su hermanamiento
- La lluvia trastoca el traslado en Coria de la imagen de la Virgen de Argeme a pie de la catedral a la ermita