El PSOE de Coria denuncia "la paralización" de infraestructuras y la alcaldesa defiende la gestión municipal

El PSOE de Coria ha denunciado «la situación de abandono», según recogen en una nota, que sufre la ciudad en lo que es el ámbito de las infraestructuras y pide responsabilidades al gobierno municipal con la dimisión del edil de dicha área, una labor que ha sido defendida por la alcaldesa, Almudena Domingo, que realzó el trabajo del edil de Obras e Infraestructuras. «Es absurdo pedir su dimisión porque es el que más trabaja y que pronto se le han olvidado como estaba Coria cuando nosotros entramos», apuntó.

Sin embargo, los socialistas advierten que «la situación de los servicios públicos y el mantenimiento urbano ha llegado a límites insostenibles».

Desde el PSOE señalan también la falta de un contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, una situación que, aseguran, «está provocando un grave deterioro de la salubridad pública y de la imagen de la ciudad». «La acumulación de suciedad en numerosos lugares, con contenedores desbordados y deteriorados, presencia de heces de aves, vertederos improvisados en el Polígono Los Rosales y la proliferación de cucarachas y roedores con la llegada de las altas temperaturas», denunciaron en el comunicado.

Edificio de la casa de la cultura, que está obsoleto y a la espera de construir uno nuevo. / Cedida

Aseguraron además que el gobierno municipal del PP «ha abandonado por completo sus responsabilidades y Coria está pagando las consecuencias de una gestión negligente e incapaz». Así mismo, recalcaron que la concejalía de Infraestructuras «lleva mucho tiempo completamente desbordada, con diversos problemas que continúan sin resolverse».

Entre estos asuntos citaron también las obras de la casa de la cultura que «permanecen paralizadas desde hace más de un año». A esto añaden el estado de los caminos municipales que «presentan un estado intransitable». Así como numerosas calles con baches, el Parque de Cadenetas con "un evidente deterioro, las zonas verdes y jardines se encuentran abandonados, siguen sin atenderse derrumbes producidos hace tiempo y el aparcamiento de la plaza del Doctor Viera continúa sin solución".

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Igualmente, se refirieron a las alcantarillas que "permanecen atascadas y sucias, se han producido incidencias relacionadas con la potabilidad del agua sin la debida información y transparencia hacia la ciudadanía". En definitiva, el PSOE de Coria considera que el concejal responsable "ha demostrado ser incapaz de gestionar una concejalía clave para el funcionamiento diario del municipio» y reclama su dimisión inmediata. "El equipo de Gobierno permanece instalado en la inacción y la falta de soluciones», concluyeron.