Los Sanjuanes de Coria instalan su potente sistema de seguridad con 104 vallas y 29 puertas de planes de evacuación

El Ayuntamiento de Coria trabaja de manera intensa en estos días en la instalación de las infraestructura que conciernen a los vallados y puertas de seguridad para la suelta y lidia del toro con motivo de las fiestas de San Juan 2026.

Mario Valiente, coordinador de los trabajos de instalación de toda esta compleja infraestructura y que lleva 28 años al pie del cañón, reconoció que cada año «son más modificaciones, cuando yo empecé en 1998 , esto ha cambiado una barbaridad, hay más puertas de seguridad, más cambios y todo es más complejo en todos los sentidos», manifestó.

Operarios municipales colocan la infraestructura del toril de la plaza de los toros. / Cedida

Respecto a las garantías de toda la seguridad, Mario Valiente destacó que se repasan continuamente todas las instalaciones, vallados, puertas y barrotes de tablados, no solamente por parte de los operarios municipales, sino también por parte del encargado general y de la agrupación de Protección Civil que revisan todo constantemente y avisan de cualquier deficiencia que hayan detectado .

Toda esta instalación se realiza con tiempo para afrontar cualquier imprevisto. «Se empiezan a poner vallados entre el 15 y 18 de mayo», afirmó y destacó que «las infraestructuras que hay aquí, los kilos de hierro y la seguridad que tenemos, no la hay en ningún lado», manifestó Valiente, que es un gran aficionado taurino y cada año viaja a lugares como Pamplona.

Las infraestructuras de seguridad de Coria incluyen los corrales, que es de donde parte el recorrido del encierro de los toros, los toriles, que están en la plaza, así como cinco tablados, 29 puertas de seguridad para los planes de evacuación y 104 vallas en el recorrido incluyendo el encierro.

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Todo ello bajo la mirada y el trabajo de 6 montadores, apoyados por el conductor de 1 camión. Durante las fiestas, el ayuntamiento contrata a otras 60 personas que velarán por toda esta infraestructura.