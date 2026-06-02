Coria estrena su primer Espacio Sin Humo para proteger la salud de los ciudadanos

La ciudad de Coria cuenta desde ayer con su primer Espacio Sin Humo impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer. El nuevo espacio, ubicado en el parque de la Plaza de la Solidaridad, se incorpora a la red de entornos saludables promovida por la entidad en la provincia de Cáceres, donde ya existen un total de 37 Espacios Sin Humo distribuidos por distintos municipios.

La inauguración ha contado con la participación de la alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, que ha procedido a la lectura del manifiesto del Día Mundial Sin Tabaco, además de representantes del voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer en la localidad, que han querido respaldar una iniciativa que busca proteger la salud de la ciudadanía y fomentar hábitos de vida saludables.

Durante el acto, el gerente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, Ignacio Lucero, ha recordado “la importancia de seguir avanzando hacia una sociedad libre de humo y de reforzar las medidas de prevención frente al tabaquismo”.

La puesta en marcha de este nuevo Espacio Sin Humo coincide con las actividades organizadas por la Asociación para conmemorar el Día Mundial Sin Tabaco.

Entre ellas, el voluntariado de la delegación de Coria ha desarrollado una campaña de sensibilización consistente en el intercambio de cigarrillos por cerezas, una iniciativa realizada en colaboración con la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte que busca promover hábitos de vida saludables y concienciar sobre los beneficios de abandonar el consumo de tabaco.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer han agradecido la implicación del Ayuntamiento de Coria en esta iniciativa y han destacado la importancia de seguir creando espacios públicos comprometidos con la salud. Asimismo, han avanzado que la red provincial de Espacios Sin Humo continuará creciendo en los próximos meses con nuevas incorporaciones en distintas localidades de la provincia.

Hay que recordar que el tabaquismo es el principal factor de riesgo evitable de cáncer y está relacionado con hasta 20 tipos diferentes de tumores. Además, provoca enfermedades cardiovasculares y respiratorias y continúa siendo una de las principales causas de enfermedad y mortalidad prevenibles.

Los Espacios Sin Humo son entornos al aire libre en los que se promueve el respeto a la salud colectiva, especialmente de la infancia y de las personas más vulnerables, contribuyendo a reducir la exposición al humo ambiental del tabaco y a no normalizar su consumo en lugares públicos.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar.

En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica.

En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 143 millones de euros en 750 proyectos, en los que participan más de 2.300 investigadores.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales.

Noticias relacionadas

Durante el 2024, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 136.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.