Economía local
Coria premia las compras en el comercio de proximidad con sorteos y concursos durante San Juan
Entre los regalos que entrarán en el sorteo habrá carros de compra valorados en 50 euros
El Ayuntamiento de Coria, en su compromiso por apoyar el comercio de proximidad de la localidad, vuelve a organizar, desde el Departamento de Desarrollo Local y Comercio, la campaña ‘San Juan en el comercio’ para así fomentar las compras con motivo de las Fiestas de San Juan, que se celebrarán del 23 al 28 de junio.
Una de las partes de la campaña consistirá en llevar a cabo diferentes sorteos semanales para todas aquellas personas que compren en el comercio local desde el día 1 de junio hasta el 22 de junio. Los clientes deberán rellenar un formulario con el número de boleto que le entregue cada comercio participante. Los sorteos se realizarán los días 5, 12 y 19 de junio a las 13.00 horas.
Entre los regalos que entrarán en el sorteo habrá carros de compra valorados en 50 euros, conjuntos sanjuaneros de pañuelo y fajín, entradas para el Festival Internacional de Teatro, entradas para los conciertos del Festival Internacional de Guitarra y camisetas sanjuaneras.
Además, habrá un concurso de escaparates sanjuaneros organizado por Asecoc con la colaboración de Cámara de Comercio de Cáceres, con los siguientes premios: Primer clasificado: 200 euros, diploma acreditativo y reconocimiento público. Segundo clasificado: diploma acreditativo.
La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, junto al Concejal de Comercio y Desarrollo Local, Juan Manuel Gutiérrez, el presidente Asecoc, Raúl Trapote, la secretaria de Asecoc, María Teresa Tovar y el Técnico de Empleo y Desarrollo Económico, Ángel Corchero, animan a la ciudad de Coria a comprar en el comercio de proximidad durante estas semanas previas a las Fiestas de San Juan
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