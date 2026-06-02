La venta de abonos de las Fiestas de San Juan 2026 comenzará el próximo domingo

El Ayuntamiento de Coria informa que, la venta de abonos para la plaza en las Fiestas de San Juan comienza el próximo domingo 7 de junio, a las 12.00 horas. Los aficionados podrán comprar sus entradas de manera online, tal y como se hizo el pasado año, a través de la página Giglon.com, adaptándose así a las nuevas tecnologías y ofreciendo una alternativa cómoda para quienes no se encuentren en la localidad.

Tal y como, ya sucedió en 2025, este sistema permitirá comprar un abono para todos los festejos, garantizando el mismo asiento durante todos los eventos taurinos.

Entre las ventajas de este método destaca la posibilidad de presentar la entrada tanto en formato digital, a través del teléfono móvil, como impresa. Además, los usuarios evitarán las colas en la taquilla física.

Las entradas sueltas se pueden comprar a partir del 13 de junio, para cada festejo se reservarán 50 entradas que se podrán adquirir dos horas antes al inicio del festejo para adquirirlas también de manera online.

Se podrá adquirir un máximo de 5 abonos y 5 entradas por persona. El pago es seguro y se realizará a través de una pasarela de pago del Ayuntamiento con tarjeta de crédito o débito.

Aquellas personas mayores que necesiten ayuda para adquirir las entradas, podrán acudir a la oficina municipal de turismo donde le atenderán y le ayudarán a comprar las entradas.

En los próximos días, en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento se publicará información para que las personas interesadas sepan los pasos a seguir tanto en la compra de abonos como de entradas sueltas.

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Los precios de los abonos serán de 77 euros de asiento y 66 euros de pie. Las entradas sueltas serán de 7 euros sentado y 6 euros de pie.