Convocatoria
Calzadilla abre el plazo para optar a dos plazas de socorristas para las piscinas municipales
Las solicitudes pueden presentarse hasta el 10 de junio en el ayuntamiento
El Ayuntamiento de Calzadilla ha anunciado la convocatoria para la contratación de 2 socorristas para la piscina municipal durante la temporada de verano 2026. Los contratos serán de carácter temporal, a jornada completa, desde el 19 de junio hasta el 8 de septiembre de 2026.
Las personas interesadas deberán estar en posesión del título de Salvamento y Socorrismo Acuático o equivalente en vigor, además de cumplir el resto de requisitos establecidos en las bases.
El sistema de selección será mediante concurso de méritos, valorándose la formación académica, la experiencia profesional como socorrista, el carnet de conducir y los cursos relacionados con el puesto. El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria. Al haberse publicado hoy, el plazo finalizará el miércoles 10 de junio de 2026.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 08.00 a 14.00 horas, acompañadas de la siguiente documentación: DNI, titulación exigida, vida laboral actualizada, méritos alegados, Anexo I cumplimentado, certificado negativo de delitos de naturaleza sexual y declaración responsable del Anexo II.
Toda la información, bases y anexos pueden consultarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Calzadilla y en el tablón de anuncios físico del Ayuntamiento.
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