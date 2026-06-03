Coria repartirá 2.000 cubre-vasos de seguridad con código QR informativo durante las fiestas de San Juan 2026

El Ayuntamiento de Coria pone en marcha la campaña ‘Vive las Fiestas, Vívelas con Seguridad’; una iniciativa de sensibilización y prevención dirigida a toda la ciudadanía con motivo de la celebración de las Fiestas de San Juan 2026.

La campaña tiene como objetivo reforzar la prevención de conductas que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas durante los festejos, especialmente aquellas relacionadas con la introducción de sustancias en las bebidas sin el conocimiento o consentimiento de quien las consume. Asimismo, busca promover entornos de ocio más seguros mediante acciones de información, sensibilización y protección, contribuyendo a la prevención de agresiones y a la mejora de la convivencia durante las celebraciones festivas.

Como parte de esta iniciativa, el ayuntamiento distribuirá un total de 2.000 packs compuestos por cubre-vasos y pajitas de seguridad, herramientas diseñadas para ayudar a prevenir situaciones de riesgo y fomentar una mayor concienciación sobre la importancia de la seguridad personal y colectiva.

Los cubre-vasos incorporan además un código QR que permite acceder de forma rápida y sencilla a una guía con consejos y recomendaciones de seguridad. A través de este recurso, los usuarios podrán consultar información útil sobre cómo actuar ante una posible manipulación de bebidas, medidas de prevención y pautas para disfrutar de las fiestas de forma más segura.

Los packs podrán recogerse en diferentes puntos habilitados para facilitar su acceso a toda la población. Las peñas podrán retirarlos en la Oficina de Juventud y Cultura una vez hayan formalizado la entrega del correspondiente registro de peñas. Por su parte, las personas que no formen parte de ninguna peña podrán recoger su pack en el ayuntamiento.

Además, durante el desarrollo de las fiestas, la Policía Local dispondrá también de packs para su distribución en conciertos y otros eventos con gran afluencia de público. El concejal de Asuntos Sociales, Raúl Sánchez, ha destacado la importancia de esta campaña como una herramienta de prevención y concienciación al servicio de la ciudadanía. "Queremos que las Fiestas de San Juan sigan siendo un espacio de convivencia, diversión y encuentro para todos. Con esta campaña ponemos a disposición de vecinos, vecinas y visitantes herramientas sencillas pero eficaces que contribuyen a aumentar la seguridad y a prevenir situaciones de riesgo".

Añadió que la iniciativa combina medidas de protección con acciones informativas para reforzar la prevención. "No solo queremos ofrecer una herramienta de protección, sino también facilitar información útil y accesible. Gracias al código QR incluido en los cubre-vasos, cualquier persona podrá consultar de forma inmediata una serie de recomendaciones y pautas de actuación que pueden resultar fundamentales para prevenir situaciones de riesgo y disfrutar de las fiestas con mayor seguridad", apuntó.

El edil ha querido hacer también un llamamiento a la corresponsabilidad y al compromiso colectivo durante las celebraciones. "La seguridad es una responsabilidad compartida. Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por medidas que ayuden a proteger a las personas y a fomentar una cultura de respeto, cuidado mutuo y tolerancia cero frente a cualquier conducta que pueda

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poner en peligro la integridad de los demás". Con esta actuación, reafirma su compromiso con la promoción de espacios de ocio seguros, inclusivos y respetuosos, poniendo a disposición de la ciudadanía recursos que contribuyan a disfrutar de unas Fiestas de San Juan más seguras.