El Mantel de la Catedral de Coria se presenta en Fátima para impulsar el turismo religioso y las peregrinaciones

Desde el pasado mes de mayo y hasta finales de julio, el Museo “Vida de Cristo” de Fátima (Portugal) acoge una exposición informativa dedicada al Mantel de la Catedral de Coria, una de las reliquias más singulares que conserva el templo cauriense y que tradicionalmente ha estado vinculada a la Última Cena.

Esta iniciativa ha sido promovida conjuntamente por el Ayuntamiento de Coria, el Cabildo Catedral y el propio Museo “Vida de Cristo”, con el objetivo de dar a conocer tanto la Catedral de Coria como la existencia y relevancia histórica y religiosa de este valioso mantel. Asimismo, la muestra pretende fomentar el turismo religioso y las peregrinaciones hacia la ciudad de Coria y su Catedral.

Con motivo de esta exposición, el pasado 25 de mayo visitaron las instalaciones del museo D. Francisco Javier Romero, deán del Cabildo Catedral, y D. Ángel David Martín Rubio, canónigo, quienes pudieron comprobar el interés que despierta la muestra entre los visitantes.

Durante su estancia, ambos representantes trasladaron personalmente su agradecimiento al director del museo, D. Miguel Angelo dos Santos Martins, por su disponibilidad, colaboración e implicación en la organización de esta exposición, que contribuye a estrechar los lazos entre ambas instituciones y a proyectar internacionalmente el patrimonio religioso y cultural de Coria.

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La presencia del Mantel de la Catedral de Coria en Fátima supone una excelente oportunidad para difundir uno de los principales elementos patrimoniales de la diócesis y para acercar a miles de peregrinos y visitantes la riqueza histórica, artística y espiritual que atesora la Catedral cauriense.