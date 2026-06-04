El Ayuntamiento de Moraleja moderniza con luminarias de tecnología LED el alumbrado en doce calles

El Ayuntamiento de Moraleja trabaja en estos días en actuaciones que permiten mejorar la iluminación de distintas calles, mejorar la eficiencia energética y el ahorro energético. Estos son los cambios recientes en luminarias LED en las calles, unos trabajos realizados por personal municipal y con un coste de algo más de 5.000 euros.

En total se ha actuado en 50 luminarias en las siguientes vías: Pérez Comendador, Carolina Coronado, Antonio Cores, Rodrigo Catena, Sierra de Solana, Santa Olalla, Sierra Solana, Sierra de Los Ángeles, Cid, Juana Delgado Simon, calle María Zambrano y lateral Mirasierra.

Estas mejoras en iluminación se suman a otras también realizadas en el mes de mayo con obras en la avenida Extremadura. En concreto, en el tramo de acerado que va desde avenida Constitución hasta calle San Cristóbal. Un acerado en el que además se renovaron las redes de agua, se ampliaron acerados para dar prioridad al peatón y se adaptó en accesibilidad.

También en mayo se han llevando a cabo diferentes actuaciones de mejora en la red de abastecimiento con el objetivo de aumentar la fiabilidad del servicio, mejorar la presión del agua y reducir averías.

En la avenida Pío XII se ha sustituido un tramo de tubería de fibrocemento de DN250, además de renovar dos válvulas obsoletas y un codo metálico parcialmente obstruido. Esta actuación permitirá mejorar el caudal y la presión en una de las principales conducciones del municipio, especialmente en épocas de mayor consumo como el verano.

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Por otro lado, en la avenida Extremadura, aprovechando las obras de reposición del acerado, se renovó la red de abastecimiento entre la calle San Cristóbal y la avenida Constitución, incluyendo la sustitución de tuberías y acometidas domiciliarias. Una mejora necesaria en un tramo que registraba averías frecuentes y que permite ya ofrecer un servicio más eficiente y estable a los vecinos de la zona.