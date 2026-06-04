El Parque de Cadenetas de Coria se transformará en un 'bosque encantado'

La Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval) ha organizado la actividad ‘El Bosque Encantado de Cadenetas’, una propuesta de animación infantil y familiar que se celebrará el próximo domingo 7 de junio, a las 10.00 horas, en el Parque Municipal de Cadenetas de Coria, en el marco del programa Primavera en la Dehesa 2026, en colaboración con el Ayuntamiento de Coria.

La actividad tendrá una duración aproximada de entre dos y dos horas y media y transformará simbólicamente el parque en un bosque fantástico, donde los niños, acompañados de sus familias, podrán disfrutar de una experiencia participativa en la que la imaginación, el juego y la naturaleza serán los protagonistas.

A través de talleres creativos, narración oral participativa y un espectáculo de magia familiar, los asistentes se convertirán en parte activa de una historia colectiva, dando vida a criaturas mágicas, guardianes del bosque y personajes inspirados en el entorno natural.

El programa dará comienzo con una bienvenida animada a cargo de los “guardianes del parque”, que introducirán a los participantes en el universo fantástico de la actividad. A continuación, se desarrollarán talleres de creación de máscaras y accesorios mágicos que permitirán a los niños transformarse en personajes del bosque.

Uno de los momentos centrales será el cuentacuentos participativo “El árbol que perdió la primavera”, una narración teatralizada en la que el público colaborará activamente para devolver la magia al bosque.

La jornada finalizará con un espectáculo de magia familiar y una actividad colectiva denominada “El árbol de los deseos”, en la que los participantes podrán compartir mensajes vinculados a la naturaleza y la primavera.

La actividad será desarrollada por un equipo de tres monitores especializados en dinamización sociocultural, encargados de guiar las distintas propuestas y fomentar la participación activa de las familias.

Con esta iniciativa, Adesval continúa promoviendo acciones que dinamizan el territorio, fomentan la participación social y ponen en valor los espacios naturales como lugares de encuentro, aprendizaje y ocio sostenible.

La propuesta ha sido diseñada bajo criterios de sostenibilidad y bajo impacto ambiental, priorizando el uso de materiales reciclables, la reducción de residuos y una metodología basada en la creatividad y la participación.

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El Ayuntamiento de Coria colabora en el desarrollo de esta actividad, facilitando el uso del Parque Municipal de Cadenetas como escenario para su celebración.