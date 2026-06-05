Abierto el plazo para apuntarse al Descenso del Río Alagón del 26 de julio en Coria

El martes 16 de junio, a partir de las 9.00 horas, se abrirá el plazo de inscripción para participar en una nueva edición del Descenso del Río Alagón ‘Puente de la Macarrona-Puente de Hierro’ de Coria, una de las citas deportivas y de turismo activo más destacadas de la provincia de Cáceres. La prueba, incluida en el Circuito de Aguas Dulces promovido por la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, reunirá el domingo 26 de julio en la ciudad de Coria a numerosos participantes dispuestos a disfrutar de una jornada única en plena naturaleza.

El Descenso Río Alagón ofrece la oportunidad a los amantes del deporte de aventura, descubrir nuevas emociones, vivir experiencias inolvidables, desafiar las corrientes del río y compartir una gran jornada en familia, con amigos, en pareja o en grupo.

En esta XVII edición, la organización presenta la posibilidad de elegir entre dos recorridos: distancia larga: 18,8 kilómetros; y distancia corta: 7,5 kilómetros. Además, se desarrollará un atractivo programa de actividades complementarias con el objetivo de fomentar el turismo activo y poner en valor los recursos naturales y turísticos de la ciudad de Coria.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el miércoles 22 de julio.

El Descenso del Río Alagón es un evento deportivo y turístico que permite a los participantes descender en canoa o en piragua los 18,8 kilómetros fluviales que separan el Puente de la Macarrona (Riolobos), del Puente de Hierro (Coria).

Este evento es una cita popular en la región, donde los participantes disfrutan del deporte y la naturaleza en las aguas del río Alagón y en entorno natural.

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El evento se celebra anualmente y ofrece una experiencia única para los aficionados a las canoas y al piragüismo. Los participantes deben saber nadar y las inscripciones se realizan en línea y el evento forma parte del Circuito de Aguas Dulces de la comunidad.