Un curso forma en prevención y sistemas anticaídas en el ámbito laboral en Coria

Coria imparte en estos días un curso de riesgos y medidas preventivas en trabajos en altura y que consiste en proporcionar una formación orientada al cumplimiento del artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece la obligación de las empresas de formar e informar a sus trabajadores. La formación se divide en dos partes: una teórica y otra práctica. La jornada teórica ya se ha impartido y ahora se está desarrollando la parte práctica.

Durante esta práctica, los trabajadores aprenden a realizar trabajos en altura utilizando diferentes líneas de trabajo, torretas, escaleras y técnicas de trabajos verticales, empleando distintos sistemas de seguridad y anticaídas.

La empresa Emdecoria y Cauriacom apuesta por este tipo de formación porque desarrolla habitualmente trabajos en altura y busca llevar la prevención de riesgos laborales al máximo nivel posible, garantizando que todos sus trabajadores dispongan de conocimientos tanto teóricos como prácticos. Los trabajos en altura están considerados trabajos de riesgo especial, actividad que forma parte habitual de las tareas que realiza Emdecoria.

Aunque también utilizan otros equipos, como plataformas elevadoras, esta formación está enfocada en aquellos casos en los que no es posible —o técnicamente viable— utilizar dichos medios, que suelen ser más rápidos y seguros.

Por ello, se enseñan técnicas para trabajar de forma segura mediante sistemas anticaídas, entre ellos: Retráctiles ; Sistemas de bloqueo; Dobles cabos para acceso por escaleras y estructuras.

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En definitiva, la formación se adapta al tipo de trabajo real que los operarios van a desempeñar en la práctica.