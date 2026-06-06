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Junta y ayuntamiento

El servicio de la ayuda a domicilio en Coria contará con 103.000 euros para 2026

Este programa tiene como fin reforzar la atención a personas dependientes y ayudar a que puedan continuar en sus hogares con atención profesional

El Ayuntamiento de Coria gestiona la ayuda a domicilio.

El Ayuntamiento de Coria gestiona la ayuda a domicilio. / N. A.

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Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Ayuntamiento de Coria recibirá una financiación de 103.212,02 euros para el desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia durante el ejercicio 2026.

La inversión forma parte del Programa de Colaboración Económica Municipal del Servicio de Ayuda a Domicilio, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el pasado 12 de mayo y publicado oficialmente en el Diario Oficial de Extremadura mediante Resolución de 18 de mayo de 2026 de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia.

Este programa autonómico tiene como objetivo reforzar la atención a personas dependientes y favorecer que puedan permanecer en sus hogares con una atención profesional y personalizada, mejorando así su calidad de vida y facilitando la conciliación familiar.

La financiación permitirá sufragar horas de atención domiciliaria destinadas a personas en situación de dependencia, garantizando servicios esenciales de apoyo personal, atención doméstica y acompañamiento. La alcaldesa, Almudena Domingo, ha valorado muy positivamente esta resolución, destacando que «hasta ahora, la dotación económica destinada a este servicio era de 40.000 euros procedentes de fondos propios municipales».

Gracias a este nuevo programa de la Consejería de Salud y del Sepad, Coria contará con una financiación mucho mayor, alcanzando los 103.000 euros, lo que permitirá reforzar y ampliar la atención a personas mayores y dependientes».

Asimismo, ha subrayado que «este servicio es fundamental para que muchas personas puedan seguir viviendo en sus hogares con atención y cuidados profesionales, ofreciendo además tranquilidad y apoyo a sus familias».

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Desde la Junta de Extremadura se destaca que estos programas de colaboración económica municipal constituyen una herramienta clave para fortalecer los servicios sociales de proximidad y asegurar una atención adecuada.

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