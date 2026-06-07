Una campaña de AOEx en Coria acercará recomendaciones para proteger la piel del sol para este verano

La delegación en Coria de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) impulsa de nuevo este verano su campaña para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de realizar una exposición al sol de manera «segura y responsable para la piel», ante las altas temperaturas que ya se están dando.

Esta campaña se desarrollará el jueves 11 de junio por la mañana durante el mercadillo semanal. En este escenario responsables de la asociación ofrecerán al público la posibilidad de recibir información y asesoramiento mediante trípticos. Esto con el lema principal de ‘Protégete del sol, cuida tu piel’.

Esta campaña se desarrollará coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Piel (13 de junio). Durante esa mañana del día 11 además se repartirán muestras de cremas de protección solar que farmacias locales han donado a la delegación de AOEx.

Integrantes de AOEx Coria, en la campaña de una eduición anterior. / Cedida

El Día Mundial del Cáncer de Piel tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado de la piel y la prevención de tumores cutáneos, especialmente del melanoma, el tipo más agresivo de cáncer de piel.

Esta conmemoración se realiza cada 13 de junio y busca educar sobre hábitos saludables y la detección temprana, ya que el cáncer de piel es uno de los más frecuentes a nivel mundial.

Es importante trabajar la prevención en el cáncer de piel. La prevención del cáncer de piel es crucial para reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la enfrentan.

Noticias relacionadas

Las medidas preventivas incluyen el uso diario de protector solar, la aplicación de ropa protectora, la revisión regular de la piel y la detección temprana de cualquier cambio sospechoso. Estas acciones no solo ayudan a prevenir el cáncer de piel, sino que también pueden marcar una gran diferencia en el pronóstico y las posibilidades de recuperación.