"Cuídame": un gato abandonado en una caja de zapatos impulsa el llamamiento a la responsabilidad en Alagón del Río

El Ayuntamiento de Alagón del Río ha pedido a la ciudadanía en general «un comportamiento responsable con los animales». Un llamamiento que ha transmitido después de que, hace unos días, abandonaran a un gato en la puerta de una vivienda de este municipio de la comarca del Valle del Alagón. «Exigimos un comportamiento responsable con los animales, no se pueden abandonar de cualquier manera y menos trasladando la responsabilidad a otra persona», expusieron desde el consistorio.

De la misma manera, denunciaron este tipo de prácticas. El gato se encontraba en el interior de una caja de zapatos con la palabra «Cuídame» escrita en un trozo de cartón. Inmediatamente, el ayuntamiento ha asumido su responsabilidad como administración local responsable y concienciada con el trato y cuidado de los animales, promoviendo la consiguiente adopción.

Apareció escrita la palabra 'Cuídame'. / Cedida

No es la primera vez que el ayuntamiento tiene que hacer frente a este tipo de hechos. Hace unos años aparecieron 9 cachorrillos en un contenedor de la localidad. Por desgracia solo lograron sobrevivir 3 de ellos. Desde el consistorio se pusieron manos a la obra y consiguieron familias adoptantes para que los cachorritos pudieran tener una vida digna.

El gatito en el interior de la caja. / Cedida

Agradecieron además a las personas que los rescataron del contenedor y a todas aquellas que en su momento se preocuparon por los animales. También el municipio vivió un caso similar con el abandonod e una pequeña perrita en las instalaciones de la ciudad deportiva. La perrita fue adoptada finalmente por una pareja de Plasencia.

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Finalmente, desde el ayuntamiento lanzaron el mensaje de que los animales no deben ser abandonados: "Ellos no lo harían, ¿porqué tú sí?".