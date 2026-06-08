Diego Astasio (AST Consultoría): "Cometer errores en la Declaración de la Renta sale caro a largo plazo"

Presentar la Declaración de la Renta supone, la mayoría de las veces, un quebradero de cabeza para muchos ciudadanos. Recopilación de facturas, reunión y verificación de datos y aprenderse al detalle las deducciones de la comunidad autónoma en la que se vive, supone un reto muchas veces imposible para muchas personas. De hecho, es habitual que se desconozcan las deducciones que pueden o no aportar beneficios en base a las distintas circunstancias familiares de cada ciudadanía, aspectos de la vivienda, inversiones, adquisiciones o en lo que son donaciones a colectivos específicos. Todo este papeleo complejo, lleva a muchos a confiar toda esta tramitación en manos de profesionales: las asesorías.

Delegar todo este papeleo en los asesores evita que se cometan muchos errores que a la larga salen caros. «Cuando el contribuyente confirma el borrador es responsable de que los datos son correctos, sin embargo, los datos facilitados por Hacienda pueden contener errores, puesto que son meramente informativos". Los principales errores que comete la gente es confirmar el borrador sin comprobar realmente qué datos hay, ya que Hacienda da el visto bueno cuando la persona ha confirmado esos datos, cuando en realidad seguramente ni se hayan constrastado por ninguna de las partes», explica Diego Astasio, que lleva más de veinte años como asesor y que tramita algo más de 300 declaraciones de la renta cada temporada.

Los profesionales recomiendan dejar los trámites de la Declaración de la Renta en manos de expertos. / Cedida

«Hay personas que también desconocen que hay muchos aspectos que generan deducciones importantes», asegura. Al igual que muchas subvenciones que son deducibles, así como otras cuestiones relevantes como son las variaciones patrimoniales, es decir, cuando se vende un inmueble hay que hacer la variación patrimonial del valor que tenía tanto en el momento que se compró como cuando se vendió.

«Hay muchas deducciones exclusivas de cada comunidad autónoma, y por eso este papeleo debe de ponerse en manos de profesionales», apuntó.

«Uno de los mayores errores es confirmar la declaración con el móvil, cuando sale a devolver tenemos la tentación de aceptarla, y en ocasiones puede ser que haya datos erróneos. Es más barato hacer la Declaración de la Renta bien hecha que corregirla, una vez confirmada, porque lo que nos puede costar 50 euros de gastos en la gestoría, a lo mejor corregir algún error nos puede costar 500 euros», aseveró.

La campaña del IRPF de 2025 se abrió el 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio.

La declaración de la renta es un trámite fiscal anual mediante el cual los contribuyentes informan a la Agencia Tributaria sobre sus ingresos, gastos y deducciones para calcular si deben pagar impuestos adicionales o recibir una devolución. Su principal objetivo es ajustar cuentas con Hacienda, regularizar la situación fiscal de cada contribuyente y permitir la aplicación de deducciones por vivienda, maternidad, alquiler u otras circunstancias personales.

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Además, los impuestos recaudados financian servicios públicos como sanidad, educación y seguridad social.