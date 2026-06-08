Ya están disponibles las entradas para el concierto de Miguel Ríos en Coria

Las entradas para el concierto de Miguel Ríos en Coria siguen a la venta. El legendario artista granadino será el encargado de inaugurar el XXIX Festival Internacional de Guitarra ‘Ciudad de Coria’ con su espectáculo ‘El último vals’, el próximo 1 de agosto, a las 22.00 horas, en la plaza de la Catedral.

La actuación de Miguel Ríos se presenta como uno de los grandes acontecimientos culturales del verano en Extremadura y uno de los hitos más destacados en la historia reciente del Festival Internacional de Guitarra. Con un formato íntimo y elegante, el artista recorrerá algunos de los temas más emblemáticos de una trayectoria que ha marcado generaciones.

La alcaldesa, Almudena Domingo, ha destacado que la presencia de Miguel Ríos supone «un respaldo al nivel cultural que ha alcanzado el festival y confirma su capacidad para acoger propuestas de gran prestigio». Asimismo, ha señalado que el concierto inaugural será «una cita inolvidable» que abrirá una semana dedicada a la excelencia musical. Las entradas pueden adquirirse desde a través de la plataforma Enterticket.

Además, las personas que necesiten ayuda para completar la compra online pueden acudir a la Oficina de Turismo de Coria, donde recibirán asistencia personalizada para gestionar la adquisición de sus localidades.

Junto a Miguel Ríos, la programación del festival reunirá entre el 2 y el 8 de agosto a destacadas figuras internacionales de la guitarra como Marcin Dylla, Aniello Desiderio, Carles Trepat, David Martínez y Luis Alejandro García, además de la actuación del Dúo Canelobre y la celebración de la Final del Concurso Senior.

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Con esta nueva edición, el Festival Internacional de Guitarra ‘Ciudad de Coria’ vuelve a consolidarse como una de las grandes citas culturales de Extremadura, combinando artistas de referencia, jóvenes talentos y escenarios únicos en el casco histórico.