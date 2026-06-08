Montehermoso abre las inscripciones para las ludotecas de verano y el espacio educativo saludable

El Ayuntamiento de Montehermoso ha comenzado en esta semana la campaña de ludotecas. Para ello, ha abierto el plazo para realizar las inscripciones hasta el 16 de junio. Estas se realizarán en el registro del ayuntamiento y en esta edición, se contará con dos modalidades de ludotecas.

La ludoteca Concilia para niños y niñas de 2 a 14 años se impartirá en horario de 9.00 a 14.00 horas los meses de julio y agosto y de 16.00 a 21.00 de septiembre a diciembre.

Estas actividades tendrán como objetivo conciliar la vida laboral y familiar. Por otro lado, la ludoteca municipal también llegará a niños y niñas entre 6 y 12 años de 9.30 a 13.30 los meses de julio y agosto.

Para las inscripciones es necesario presentar en el registro una solicitud debidamente cumplimentada, fotocopia DNI niño o niña o libro de Familia, fotocopia DNI padres o tutores, fotocopia Tarjeta Sanitaria niño/a, informe vida laboral ambos padres a fecha de solicitud, declaración IRPF o certificado de ingresos y autorización bancaria (se entrega en registro) y modelo de alta a terceros.

Los criterios de acceso serán socioeconómicos teniendo encuenta principalmente los padres/madres trabajadores con menores ingresos, otorgándose una puntuación para cada niño y niñas que se inscriba que serán publicada en el tablón de anuncios una vez se resuelva la selección.

Igualmente, en Montehermoso vuelve el Espacio Educativo Saludable.

Este verano se pondrá en marcha una nueva edición de este programa dirigido a niñas y niños de 5 a 12 años, con actividades de ocio, tiempo libre y apoyo al estudio. Será del 1 de julio al 31 de agosto, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

La información e inscripciones se realizan en el espacio del Servicio Social de Atención Social Básica del Ayuntamiento de Montehermoso, del 1 al 12 de junio.

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