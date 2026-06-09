La ruta BTT Callejas de Torrejoncillo permite a un centenar de cicloturistas disfrutar del Valle del Alagón

Un centenar de participantes llegados de diferentes puntos de la geografía nacional disfrutaron de una de las pocas rutas cicloturistas que se celebran en la comarca y que en este caso su gran aceptación hace que esta actividad augure una consolidación, según manifestó Fernando Manzano, coordinador Dinamización Deportiva Mancomunidad Integral Rivera Fresnedosa.

Los ciclistas pudieron disfrutar de todo tipo de terrenos ya que la organización propuso unos recorridos variados, no exentos de dificultad por la diversidad natural que rodea la localidad, pero adaptados a todos los públicos.

Así, se encontraron con tramos de dehesa en su primer tramo por el Monte público Dehesa Boyal, pasando por el mítico Torreón, con una zona llena de vida entre los pescadores que disfrutaban de un precioso día y del ganado vacuno que les acompañaría en varios de los tramos del recorrido.

El siguiente paso por el camino de las Cruces fue en la Ermita de San Pedro que daba el testigo a la zona del pantano, con sus patos volando y las carpas boqueando en la orilla, dejando una estampa preciosa.

Las veredas tomaban protagonismo posteriormente con el paso de la Atallisca, zona preciosa de cola del Pantano que dejaba a los participantes en la presa de Portaje.

El camino de Acehúche daba velocidad a los intrépidos ciclistas que llegaban a la zona de Sierra Grande por el Arenal, una zona que conserva el verdor de sierra donde tan pronto puedes encontrarte con un ciervo como con un buitre.

Dos cicloturistas, a su paso por la ermita. / Cedida

Por el Camino Alto fueron pasando por las explotaciones porcinas hasta llegar a la Sierra Chica en el término municipal de Portezuelo con unas vistas de la Villa presidida por el Castillo de Marmionda.

Descenso al Pantano que volvían a bordear por la orilla, para terminar por la Rivera Fresnedosa y las Callejas Torrejoncillanas.

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En meta le esperaba el avituallamiento final, la bolsa del ciclista con productos torrejoncillanos, el sorteo de regalos y la paella de confraternización que tuvo mucho éxito, para dar por finalizada esta duodécima edición de la BTT. A muchos dejó un buen sabor de boca por las pocas posibilidades que existen en la actualidad para poder tomar parte en las marchas cicloturistas, según apuntó Fernando Manzano. La organización corrió a cargo del Programa de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Rivera Fresnedosa y el Ayuntamiento de Torrejoncillo con el apoyo de Adesval, la Diputación de Cáceres y varias empresas.