Los Sanjuanes de Coria perfilan el dispositivo de seguridad que incluirá 200 agentes de la Guardia Civil

El subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, ha copresidido hoy, junto a la alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, la Junta Local de Seguridad celebrada en el ayuntamiento para tratar el dispositivo de Seguridad que velará por el buen desarrollo de los Sanjuanes 2026 que se celebrarán en este mes de junio.

El dispositivo comenzará el martes 23 de junio y se extenderá hasta el domingo 28. Estará compuesto por alrededor de 200 agentes de la Guardia Civil.

Durante la celebración de los Sanjuanes, un total de 104 efectivos de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, 18 componentes de la Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil), 17 delegados gubernativos y 56 agentes del Subsector de Tráfico velarán por la seguridad y el buen desarrollo de los festejos.

Los agentes de Tráfico realizarán controles preventivos de alcohol y drogas en los accesos y salidas de la localidad.

«Los Sanjuanes son unas fiestas muy importantes para Coria y para toda la región. El objetivo es que la gente pueda disfrutarlas con seguridad y tranquilidad. Para ello contamos con un dispositivo amplio y coordinado que estará pendiente de que todo transcurra con normalidad», ha expresado el subdelegado del Gobierno en Cáceres.

A este dispositivo hay que sumar efectivos de la Policía Local, bomberos, equipos sanitarios y voluntarios de Protección Civil.

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