Coria lanza una oferta de empleo con 20 plazas, 16 de nuevo ingreso y 4 de promoción interna

El Ayuntamiento de Coria ha aprobado una de las mayores Ofertas de Empleo Público de los últimos años, se´gún señala el consistorio en una nota, una iniciativa que permitirá reforzar servicios esenciales, crear nuevas oportunidades laborales y seguir avanzando en la modernización de la administración municipal.

La oferta incluye un total de 20 plazas, de las cuales 16 son de nuevo ingreso y 4 de promoción interna. Con ello, el consistorio busca fortalecer áreas clave de la gestión municipal y mejorar la atención a la ciudadanía.

Entre las plazas convocadas se encuentran puestos técnicos y administrativos, así como plazas relacionadas con jardinería, sanidad, auxiliares de enfermería, cocina, limpieza, mantenimiento y atención a las personas mayores en la Residencia Patronato de Mayores.

La alcaldesa ha destacado la importancia de esta convocatoria para el futuro del municipio y la calidad de los servicios públicos. «Hoy podemos anunciar una de las mayores Ofertas de Empleo Público de los últimos años en nuestro Ayuntamiento y en la Residencia Patronato de Mayores. Es una apuesta decidida por reforzar los servicios esenciales y generar nuevas oportunidades de empleo público para nuestros vecinos», afirmó.

La regidora subrayó además que la medida permitirá consolidar una administración más moderna y eficaz: «Queremos seguir construyendo una administración preparada para afrontar los retos del futuro, mejorando la atención que prestamos a la ciudadanía y fortaleciendo servicios fundamentales como el cuidado de nuestros mayores».

Desde el ayuntamiento se señala que esta oferta responde al compromiso del equipo de gobierno con el empleo estable y de calidad, así como con el fortalecimiento de los servicios públicos municipales.

Las plazas de promoción interna también suponen una oportunidad de desarrollo profesional para el personal municipal, favoreciendo la carrera administrativa y el reconocimiento de la experiencia adquirida.

Noticias relacionadas

Con esta convocatoria, el ayuntamiento reafirma su compromiso con el empleo público, la mejora de los servicios municipales y el bienestar de sus vecinos.