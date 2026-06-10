Temporada de baño
Las piscinas de Coria y sus pedanías abrirán sus puertas el sábado 13 de junio
Los precios, según el ayuntamiento, se mantienen como el año pasado
El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Deportes, informa a todos los vecinos y visitantes que las piscinas municipales de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo abrirán sus puertas el 13 de junio. De esta manera, se dará paso a la temporada de verano.
El consistorio ya lleva varias semanas trabajando para la puesta en marcha de los tres recintos de baños. Así, el próximo sábado estará ya todo a punto y listo para abrir sus puertas y comenzar la temporada de baño. Por su parte, el cierre de las piscinas se producirá en el mes de septiembre, como cada año.
El primer día, con motivo del inicio de la temporada, los usuarios tendrán entrada libre.
Las tarifas se mantienen en la misma línea que años anteriores: 2 euros mayores de 14 años y 1 euro, los menores de 14 años de edad.
A su vez, los bonos familiares para 3 y 4 miembros, serán de 36 y 48 euros respectivamente. Los poseedores de carné joven y las familias numerosas tendrán una bonificación del 50%.
Por su parte, jubilados y las personas con discapacidad reconocida de al menos el 33% pagarán 1 euro por entrada diaria.
Además, durante los meses de julio y agosto, se impartirán clases de natación para niños y adultos, al igual que clases de aquaeróbic. Toda la información e inscripciones se encuentra en www.coria.org/deportes
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