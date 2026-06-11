La asociación de animales (PAM) de Montehermoso celebrará un evento el sábado entre perros y gatos

La Protectora de Animales y Plantas de Montehermoso (PAM) celebrará un encuentro el próximo sábado en el que los amantes de los animales tendrán la oportunidad de conocer de cerca a los animales -perros y gatos- que en la actualidad acogen distintos ciudadanos del municipio y de otros pueblos de alrededor.

Además, el público tendrá la oportunidad de pasear a los animales y de disfrutar de esta experiencia en el Parque Municipal Príncipe Felipe.

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Este evento se desarrollará de 10.00 a 14.00 horas y también quien lo desee podrá recibir información sobre las adopciones y también sobre el proceso de las casas de acogida. Además, el público podrá hacer donaciones de material como pueden ser mantas, toallas, pienso o arena.