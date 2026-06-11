Plazas limitadas
Montehermoso apuesta por el teatro este verano con un taller de formación en el Auditorio Municipal
La actividad 'Lo cómico de lo trágico' enseñará técnicas de interpretación, expresión corporal y creación de personajes
El Ayuntamiento de Montehermoso apuesta por el teatro este verano y ha sido seleccionado dentro de las actividades del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida para acoger el taller de formación teatral ‘Lo cómico de lo trágico’, una oportunidad única para acercarse al mundo de la interpretación de la mano de grandes profesionales.
Desde el 13 de julio, las personas participantes podrán descubrir técnicas de interpretación, expresión corporal, creación de personajes y muchos otros recursos teatrales en un ambiente dinámico, creativo y abierto a todas las edades.
El taller será impartido por Solo Yoni, actor, director y dramaturgo extremeño con más de 25 años de experiencia sobre los escenarios, junto a la reconocida compañía La Escalera de Tijera.
Las plazas serán limitadas y el taller totalmente gratuito. El escenario será el Auditorio Municipal de Montehermoso. Con un grupo Juvenil (hasta 15 años), de 10.00 a 12.00 horas y otro grupo de Adulto (a partir de 16 años), de 12.00 a 14.00. Las inscripciones pueden hacerse en la Biblioteca Municipal de Montehermoso de lunes a jueves de 16.00 a 20.00 horas.
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