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Premio al esfuerzo

Los empresarios de Coria premian a Guillermo Jiménez Sánchez, mejor expediente en electromecánica del automóvil

Es estudiante del instituto de secundaria Alagón (Coria) y recibe este reconocimiento por su dedicación y lograr las mejores notas

Guillermo Jiménez, tras recibir el premio.

Guillermo Jiménez, tras recibir el premio. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El estudiante, Guillermo Jiménez Sánchez, ha sido distinguido con el X Reconocimiento Asecoc al Mejor Expediente Académico de la Especialidad de Electromecánica del Automóvil del IES Alagón de Coria, correspondiente a la promoción 2024-2026.

La entrega del galardón tuvo lugar durante la Gala de Graduación celebrada el pasado viernes, en un acto en el que la Asociación de Empresarios de Coria y Comarca quiso reconocer la brillante trayectoria académica del alumno, así como los valores de esfuerzo, constancia, responsabilidad y compromiso que han caracterizado su etapa formativa.

El reconocimiento fue entregado por María Teresa Tovar, secretaria de Asecoc, junto a Mar Pizarro, miembro de la Junta Directiva de la asociación, quienes actuaron en representación del tejido empresarial de Coria y su comarca.

Durante el acto, destacaron la importancia de apoyar y visibilizar el talento joven como motor de desarrollo y progreso para el territorio. Desde la asociación subrayan su compromiso con el fortalecimiento de los vínculos entre el ámbito educativo y el empresarial, convencidos de que el reconocimiento al mérito académico constituye una herramienta fundamental para incentivar la excelencia y favorecer el futuro profesional de las nuevas generaciones.

La electromecánica automotriz es la disciplina que integra la mecánica y la electrónica para el diseño, mantenimiento y reparación de vehículos modernos.

Dedicación y perseverancia

La trayectoria de Guillermo Jiménez Sánchez se presenta como un ejemplo de dedicación, perseverancia e ilusión, valores que han contribuido a la consecución de unos excelentes resultados académicos y que marcarán positivamente su futuro.

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El colectivo de empresarios ha felicitado al estudiante y le ha deseado los mayores éxitos en los nuevos retos que emprenda a partir de ahora.

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