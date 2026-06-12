El programa ‘Semillas de Empleo’ inicia su camino en Coria con una primera jornada encaminada a acercar recursos al medio rural

La ciudad de Coria ha acogido esta semana la primera jornada del programa «Semillas de Empleo: ideas que brotan, trabajos que florecen», una iniciativa impulsada por la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, a través del Sexpe, con el objetivo de acercar a la ciudadanía recursos, programas y oportunidades disponibles para impulsar el empleo, el emprendimiento y el desarrollo económico en el medio rural.

La jornada, celebrada en el Salón de Plenos del ayuntamiento, ha reunido a personas desempleadas, trabajadoras en activo, emprendedoras, jóvenes y profesionales vinculados al empleo y al desarrollo territorial, que han conocido de primera mano los servicios y herramientas que la Junta pone a disposición de la ciudadanía y del tejido empresarial extremeño.

La inauguración institucional ha contado con la participación de la secretaria general de Empleo, María José Nevado, y de la alcaldesa, Almudena Domingo.

La jornada incluyó la ponencia motivacional ‘El principio de la máscara de oxígeno’, impartida por Marta Lozano Molano, presidenta de Wazo Coop, quien reflexionó sobre la importancia de construir proyectos profesionales y empresariales sostenibles desde el territorio, apostando por el cuidado de las personas, la estabilidad y la sostenibilidad como pilares para generar impacto social y económico duradero.

Asimismo, los asistentes pudieron conocer la experiencia de Sergio Sánchez Cueco, creador y gestor cultural natural de Coria vinculado a La Sindicalista Estudio, que compartió su trayectoria como ejemplo de emprendimiento, innovación y generación de oportunidades desde Extremadura.

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La próxima jornada de «Semillas de Empleo» tendrá lugar el día 16 de junio en Montijo, donde continuará acercando recursos, experiencias y oportunidades a la ciudadanía extremeña.