Inauguran la exposición sobre el Sagrado Mantel de Coria en el Museo de Fátima

Ayer tuvo lugar la presentación institucional de la exposición ‘El Sagrado Mantel de Coria’, que podrá visitarse en el Museo Vida de Cristo de Fátima hasta el 30 de julio. Al acto han asistido los concejales del Ayuntamiento de Coria, Paula Rodríguez y Raúl Sánchez, quienes han participado en la presentación de esta importante iniciativa cultural, turística y religiosa que ha llevado hasta Fátima una de las reliquias más emblemáticas custodiadas por la Catedral de Santa María de la Asunción de Coria. Bajo el lema ‘Una historia que comenzó hace 2.000 años’, la exposición permitirá a visitantes, peregrinos y amantes de la historia conocer de cerca el denominado Sagrado Mantel de Coria, una pieza de extraordinario valor histórico, patrimonial y devocional, considerada una de las reliquias más singulares de la cristiandad.

La muestra ofrecerá un recorrido por la historia de esta reliquia, su vinculación con los orígenes del cristianismo, su conservación a lo largo de los siglos y su relevancia dentro del patrimonio religioso europeo. Asimismo, supondrá una oportunidad única para reforzar los lazos culturales entre Coria y Fátima, dos ciudades unidas por su profunda tradición espiritual y por la importancia de su legado religioso.

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Desde el ayuntamiento destacan el carácter excepcional de esta exposición, definida como una “pieza única e irrepetible”, que permitirá acercar al público una reliquia que ha despertado el interés de investigadores, historiadores y fieles de todo el mundo. La exposición podrá visitarse en el Museo Vida de Cristo, situado en la Rua Francisco Marto de Fátima, hasta el 30 de julio.