Las calles y comercios de Coria animan ya San Juan 2026, invadidas por el rojo de pañuelos y fajines

Coria ya luce el color rojo y se respira ambiente ‘sanjuanero’ en las calles y comercios que adornan sus escaparates con la vestimenta típica de esta fiestas, declaradas de Interés Turístico Nacional.

Vestir el fajín y el pañuelo, ambos de color rojo, es casi primordial para meterse de lleno en el ambiente festivo cauriense. Esto en unas fiestas que se celebrarán del 23 al 28 de junio. Durante esa fecha y en días previos, el público ya puede ver en numerosos escaparates de comercios la vestimenta típica de esos días.

Además, desde la Asociación de Empresarios de Coria y Comarca (Asecoc), junto con el consistorio, se promueven las compras en la localidad, precisamente, a través de este atractivo entorno ‘sanjuanero’.

Los comerciantes inundan los escaparates y estanterías de sus tiendas con pañuelos y fajines de color rojo, combinados con camisetas y pantalones blancos. Todo un símbolo de identidad cultural donde además está presente el toro.

Fotogalería | Coria se viste de rojo en San Juan /

Quien lo desee puede personalizar estas prendas de la mano de los distintos bordadores de la ciudad que se encargan de ello.

Beatriz Granado, vocal del sector del Comercio de Asecoc, y responsable de un comercio dedicado a ropa de caballero, ha llenado también su escaparate de rojo y blanco. «Hay abuelos y abuelas que compran estas prendas para regalársela a sus nietos y nietas, o entre las parejas, y que es uno de los obsequios que más se regalan en estos días», manifestó.

Todo ello, complementado con una campaña que anima de color la ciudad y que también permite al público beneficiarse de notables descuentos en las compras, con sorteos de regalos, mientras observan la creatividad y originalidad de los escaparates, los cuales también tendrán premio aquellos que hayan encandilado a un jurado que forma parte de un concurso.

Con esta campaña, las entidades organizadoras pretenden reforzar el apoyo al comercio local, impulsar la actividad económica y promover la implicación de comerciantes y vecinos en una de las celebraciones más destacadas del calendario festivo de la ciudad.

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De momento, hoy domingo se celebra una cita muy esperada por los caurienses como es ratificar el nombramiento de la Abanderada de San Juan 2026 en un pleno extraordinario, que tendrá lugar a las 20.00 horas. Irene Ovejero será la protagonista y lanzará el ‘chupinazo’ desde el balcón del ayuntamiento, dando así el pistoletazo de salida a estas fiestas multitudinarias.