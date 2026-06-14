La Hermandad de Donantes de Sangre de Coria y Comarcas hará la V Campaña de Donación de Sangre el día 17

La Hermandad de Donantes de Sangre ‘Virgen de Argeme de Coria y comarcas’ tiene previsto realizar, de cara a los Sanjuanes la V Campaña de Donación de Sangre 2026, en colaboración con el Banco Regional de Sangre del Servicio Extremeño de Salud y la abanderada de las fiestas de este año. Procurando también involucrar en la misma a las distintas asociaciones y peñas de la ciudad. La campaña terminará con una colecta solidaria de sangre el 17 de junio, desde las 18.00 hasta las 22.00 horas en el Centro de Salud.

La hermandad recalca que es por una buena causa, que no es otra que la captación de la mayor cantidad posible de sangre con el fin de paliar las posibles necesidades de sangre que se puedan producir en las próximas fiestas de San Juan o allí donde se necesite. Por ello, invitan a todos los socios de las peñas y todo el que pueda y quiera donar su sangre con el fin de obtener el mayor número de bolsas de sangre.

«Nos gustaría hacer un llamamiento especial para que acudan a donar aquellas personas que nunca hayan donado y se incorporen como nuevos donantes a esta noble y necesaria causa que es la donación de sangre», dijeron.

Noticias relacionadas

Además, esta Hermandad quiere mostrar su agradecimiento a las peñas sanjuaneras EL 27, Junta de defensa, Juventud y La Geta por las donaciones desinteresadas que han aportado para esta colecta extraordinaria en forma de libros, camisetas y sombreros. También a la Abanderada de San Juan 2026, Irene Ovejero que ha regalado 10 abonos para todos los toros que se lidien durante las fiestas de San Juan. Todos esos obsequios serán sorteados entre todos los donantes que acudan ese día a donar su sangre.