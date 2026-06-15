El Ayuntamiento de Coria convoca dos plazas de empleo público por oposición libre para jardines y servicios múltiples

El Ayuntamiento de Coria ha abierto un proceso selectivo para la cobertura de dos plazas de empleo público, una de Encargado de Jardines y otra de Oficial de Servicios Múltiples, ambas mediante el sistema de oposición en turno libre.

La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras la aprobación y publicación de las bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 77, de fecha 22 de abril de 2026.

En concreto, se oferta una plaza de Encargado de Jardines, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales y clase de Personal de Oficios. Asimismo, se convoca una plaza de Oficial de Servicios Múltiples, correspondiente a la plantilla de personal laboral fijo del consistorio.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes durante un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (3 de junio de 2026).

Desde el Ayuntamiento de Coria se anima a todas aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en las bases a participar en este proceso selectivo, que permitirá reforzar distintos servicios municipales y contribuir a la mejora de la atención y los trabajos que se prestan a la ciudadanía.

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Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se publicarán conforme a lo establecido en las bases reguladoras del proceso. Para obtener más información, las personas interesadas pueden consultar las bases completas de la convocatoria y los canales oficiales del Ayuntamiento de Coria.