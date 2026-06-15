Pescueza, el pueblo con alma que mima y hace la vida más fácil a sus mayores, es referente en Europa

¿Cuál es el secreto de que un pueblo tan pequeño como Pescueza haya conseguido con éxito que sus mayores puedan seguir en el entorno afectivo y emocional en el que han vivido toda su vida y al mismo tiempo consolidar su población? Uno de los pueblos más pequeños de la comarca del Valle del Alagón, con apenas 150 habitantes, está siendo capaz de mantener a sus vecinos de edad avanzada con una excelente calidad de vida, al mismo tiempo, que crea empleo y atrae a jóvenes.

No es un milagro, es fruto de mucho trabajo y sobre todo de ver a los mayores como algo más valioso. «Esto se consigue con un nuevo modelo de cuidados, de atención centrado en la persona, que nos permite que uno reciba cuidados en su casa, en su espacio emocional y afectivo», explica José Vicente Granado, que lleva años implicado en el proyecto denominado ‘Quédate con nosotros’.

Una gestión que tiene su peculiaridad en que está dirigida por los propios vecinos y vecinas que se constituyeron como Asociación Amigos de Pescueza, estos son los verdaderos protagonistas, ya que nadie es indiferente a las necesidades del que tiene al lado.

El concejal de Mayoresha participado recientemente en un foro internacional sobre el cuidado a mayores. / Cedida

Además, el propio ayuntamiento, también sensible con los mayores, trabaja de manera paralela en esa línea como ya demostró hace tiempo con la creación de pasamanos en las calles, carriles azules y además poniendo a disposición de los mayores vehículos para el traslado a distintos puntos en el mismo pueblo, como es desde sus casas hasta el consistorio, centro de salud o centro de día. Esto además con profesionales contratados y con la administracion yendo de la mano adaptando el pueblo con carriles azules, y pasamanos donde la gente puede moverse con facilidad.

Precisamente, en esta semana José Vicente Granado, concejal de Mayores en el ayuntamiento, ha llevado este modelo de cuidados de Pescueza a la I Expo Congreso Europeo de los Cuidados (Sociocare). Este es un evento de referencia a nivel internacional que se está celebrando estos días en el recinto de Ifema en Madrid.

En concreto, Granado intervino en la mesa redonda titulada ‘Cuidar en la España rural», un espacio dedicado a visibilizar y debatir sobre las soluciones y retos de la atención a las personas en los pequeños municipios.

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Pescueza compartió protagonismo y mesa de debate junto al alcalde de San Esteban de Litera (Huesca), exponiendo otra gran iniciativa rural. La directora general de Políticas contra la despoblación, del Ministerio y un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El modelo de cuidados de Pescueza, 'Quédate con nosotros' se consolidó ante expertos europeos como un referente absoluto de gestión comunitaria, innovación social y fijación de población en el entorno rural. Un pueblo que protege y mima a sus mayores.