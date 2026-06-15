Juego de azar
La satisfacción de compartir un premio de 10.000 euros de un 'Rasca', en Coria
Natalio Torres y Sandra Ramos, compañeros de trabajo en el ayuntamiento cauriense, reparten un alto premio de la ONCE
¿Cómo te sentirías si por una vez en la vida en los juegos de azar te toca un importante premio y coincide que tienes que compartirlo con otra persona?. Pues en el caso de Natalio Torres y Sandra Ramos, están «encantados». Así lo han expresado ambos a EL PERIÓDICO, días después de saber que con un 'Rasca' de 1 euro habían conseguido superar a la 'banca' y meterse en el bolsillo 10.000 euros, 5.000 para cada uno.
«Yo tenía la tradición de jugar con una compañera de trabajo comprando 2 ‘Rascas’ en los que nos gastábamos 1 euro cada uno con la condición de compartir cualquier premio, pero mi compañera se jubiló hace unos meses y cuando entró Sandra a trabajar como interina le propuse a ella seguir con esta tradición y me dijo que sí», explica Natalio. Bendita tradición ha debido pensar Sandra ya que gracias a que dijo que sí ahora recibirá 5.000 euros.
De la noticia Sandra se enteró el pasado viernes cuando se encontraba en carretera dirección a la playa para pasar el fin de semana. «No me lo podía creer cuando vi en el wasap la foto del 'Rasca' premiado que me envió mi compañero Natalio», explica.
Ambos son compañeros de trabajo en el Ayuntamiento de Coria donde todos los viernes acude el lotero que recorre distintas dependencias municipales llevando ilusión y en este caso, dinero a sus empleados. «Cuando llegó el lotero compré los dos 'Rascas' y en su presencia descubrí los números y es cuando vi el premio, me quedé casi en "shock'», confiesa Natalio. Inmediatamente envió una foto a su compañera mediante wasap. «No se lo podía creer», recuerda.
Con el premio ya en la mano y el 'Rasca' en el banco, ambos ya hacen planes de algún viaje o quizás para «tapar algún agujero». Lo que sí han demostrado es tener buen humor y que los premios compartidos, quizás, tienen mejor sabor. Ahora, a esperar un nuevo viernes a que venga el lotero para comprar sus preciados 'Rascas', que tras conocerse el premio, los 'Rascas' ya son más demandados.
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