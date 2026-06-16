Infraestructuras
Coria abre mañana las pistas de pádel tras arreglarse los daños de las borrascas
Las instalaciones permanecían cerradas temporalmente para garantizar la seguridad de los usuarios y permitir la ejecución de las actuaciones necesarias
El Ayuntamiento de Coria anuncia que mañana miércoles volverán a abrirse al público las pistas de pádel del Polideportivo Municipal, una vez finalizados los trabajos de reparación y acondicionamiento que han sido necesarios tras los daños sufridos como consecuencia de las borrascas registradas en los últimos meses y la crecida del río Alagón.
Las instalaciones permanecían cerradas temporalmente para garantizar la seguridad de los usuarios y permitir la ejecución de las actuaciones necesarias para devolver las pistas a las condiciones óptimas de uso. Los trabajos realizados han permitido reparar los desperfectos ocasionados por los fenómenos meteorológicos adversos y adecuar nuevamente el espacio para la práctica deportiva.
Desde el Ayuntamiento de Coria se agradece la comprensión y paciencia mostrada por los usuarios durante el tiempo que las instalaciones han permanecido fuera de servicio, así como el trabajo desarrollado por los servicios municipales y las empresas encargadas de las labores de reparación.
Con esta reapertura, el consistorio continúa apostando por el mantenimiento y mejora de las infraestructuras deportivas municipales, ofreciendo a la ciudadanía espacios seguros y de calidad para la práctica del deporte.
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