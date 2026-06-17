La instalación del vallado de protección de San Juan 2026 de Coria llega a su fase final

La instalación del tradicional vallado que configura el recorrido y los espacios de celebración de las Fiestas de San Juan se encuentra ya prácticamente completada, a falta de los últimos trabajos de ajuste y revisión previos al inicio de los festejos. Durante las últimas semanas, operarios municipales, personal técnico y numerosos colaboradores han trabajado de forma coordinada para dejar preparado uno de los elementos más emblemáticos y característicos de estas fiestas, cuya infraestructura convierte a la localidad en un escenario único para el desarrollo de los festejos taurinos.

El montaje del vallado supone una de las tareas logísticas más importantes previas a la celebración de San Juan y refleja el compromiso y el esfuerzo colectivo que cada año hacen posible la organización de una de las fiestas taurinas más importantes y reconocidas de nuestro país, declarada de Interés Turístico Nacional. La práctica finalización de estos trabajos marca el inicio de la cuenta atrás para unas celebraciones que volverán a congregar a miles de vecinos y visitantes, atraídos por la singularidad de sus encierros, festejos tradicionales y actividades culturales y de ocio.

Desde la organización se quiere agradecer la implicación de todas las personas que participan en el montaje del vallado y en los preparativos de las fiestas, así como la colaboración de vecinos, peñas y colectivos locales, cuya contribución resulta fundamental para garantizar el correcto desarrollo de los festejos.

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Con el vallado prácticamente listo, la localidad se prepara ya para vivir intensamente unas nuevas Fiestas de San Juan, una cita marcada en el calendario festivo y taurino nacional que volverá a convertir las calles en el epicentro de la tradición, la emoción y la convivencia del 23 al 28 de junio.