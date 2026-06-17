Moraleja organiza una recogida de ‘basuraleza’ para el próximo sábado

Este sábado 20 de junio se ha organizado una actividad gratuita en Moraleja para promover el cuidado del entorno natural. En concreto, se desarrollará una recogida de ‘basuraleza’ impulsada por la Diputación Provincial de Cáceres junto a Libera, SEO Birdlife y Ecoembes.

El punto de encuentro es en las Traseras del Colegio Virgen de la Vega a las 10.00 horas y la actividad se desarrollará durante 2 horas. Incluye guantes, bolsas y seguro.

El Proyecto Libera ha lanzado varias campañas para concienciar sobre la basuraleza y sus efectos en el medio ambiente. Entre ellas se encuentra «Si la naturaleza hablara...», una campaña que busca sensibilizar a la sociedad sobre los peligros de la basuraleza y promover un comportamiento más responsable.

Esta campaña utiliza recursos como la literalización y la exageración para reforzar el mensaje y generar recuerdo en la sociedad.

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También ha trabajado en el programa «Aulas Libera» para educar a los estudiantes sobre la importancia de mantener limpios los entornos naturales y la necesidad de trabajar juntos para frenar la basuraleza. Ahora continúa con sus actividades en este municipio de la Sierra de Gata.