Organizan un descenso por el río Alagón desde Coria hasta Casillas de Coria para el 5 de julio

El próximo 5 de julio se podrá disfrutar recorriendo el río Alagón en el tramo Coria - Casillas de Coria por el precio de 10 euros por persona. Incluye descenso, seguro y autobús. La salida del autobús será a las 9.00 horas desde el Parque Príncipe Felipe de Montehermoso.

El regreso se hará a las 14.30, desde Casillas de Coria. Las plazas serán limitadas y las inscripciones ya pueden realizarse. El pago de las mismas deberá realizarse en la Biblioteca Municipal de Montehermoso, de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 13.30 horas.

Noticias relacionadas

El plazo de inscripción finaliza el miércoles 1 de julio. Desde el ayuntamiento montehermoseño se ha animado a participar y disfrutar de una mañana de deporte, naturaleza y diversión. Edad mínima 10 años.