La Asociación Española Contra el Cáncer conciencia en protección solar en los colegios de Coria

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha llevado su campaña sobre protección solar a los colegios de la ciudad cauriense. Sobre esta iniciativa, Pilar Clemente, miembro de la directiva de la asociación, explicó que durante los días 10, 11 y 12 de junio, las Voluntarias de la Junta Local de AECC de Coria, han informado a los niños y niñas, de los cursos de primero y tercero de primaria, sobre la necesidad de protegerse del sol para evitar enfermedades, como el cáncer de piel, así como también de los golpes de calor.

«La información, sobre lo necesario que es protegerse del sol, se ha realizado de forma lúdica, divertida y amena», explica Pilar que expresó su satisfacción por la buena recepción y atención de los escolares. «Nos consta que se han sensibilizado sobre ello y además, han llevado la información a sus familias», manifestó.

Así mismo, Pilar Clemente recordó que durante el verano del pasado año 2025, esta campaña se desarrolló en los Campamentos de Verano de Coria y Comarca. Por tanto, ahora, en 2026, «consideramos que se debía realizar en los colegios antes de finalizar el curso, porque el calor comienza más temprano y, porque durante nuestras fiestas de San Juan se está mucho tiempo en la calle expuestos al sol», apuntó.

La actividad con los niños se realizó de manera amena. / Cedida

La voluntaria de la asociación quiso expresar su agradecimiento y el de las voluntarias, a los equipos directivos y claustro de profesores, «por la buena acogida a la campaña solar y su disponibilidad». Finalmente, agradecieron que se tenga sensibilidad de la gran importancia de esta iniciativa de la AECC que con total probabilidad se realizará el año que viene.

El papel del sol

Desde la AECC se recuerda que el sol juega un papel fundamental en el desarrollo de la vida, es de vital importancia para la salud y es el protagonista especialmente en los meses de verano. No obstante, el sol es ese gran aliado que también tiene sus peligros.

Como aspecto positivo destaca el papel que desempeña en la prevención de falta o disminución de vitaminas gracias a que favorece la producción de vitamina D, necesaria para metabolizar el calcio y el fósforo, esenciales para la salud de los huesos, y también repercute positivamente en la mejora de la calidad del sueño y del estado de ánimo.

A pesar de ello, dependiendo de las características de la persona y del tiempo de exposición a sus radiaciones, puede llegar a provocar una serie de repercusiones negativas. Las quemaduras provocadas por la radiación ultravioleta son lesiones agresivas que, de manera reiterada y a largo plazo (20-30 años), se convierten en el principal riesgo para desarrollar cáncer de piel.

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En las últimas décadas se han hecho muchas campañas desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para educar a la población en una exposición solar saludable poniendo el foco en evitar estas quemaduras solares. Y cabe recordar que, como señala la evidencia científica, el uso de protector solar en poblaciones sanas no compromete la síntesis de la vitamina D, incluso cuando se aplica en condiciones óptimas. Es clave usarlos incluso en días nublados o en invierno, ya que las nubes dejan pasar parte de la radiación ultravioleta.