Calzadilla instala un panel de información turística junto a la EX-204, dentro del Plan de Sostenibilidad Valle del Alagón

El Ayuntamiento de Calzadilla ha anunciado que se ha procedido a la instalación de un nuevo panel de información turística junto a la carretera EX-204, dentro de las actuaciones contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Alagón relativas a la señalización.

Este panel recoge diferentes rutas, puntos de interés y recursos turísticos de nuestro municipio y de la comarca, facilitando su conocimiento y difusión entre vecinos y visitantes. Una actuación que contribuye sobre todo a mejorar la información turística disponible y a poner en valor los recursos de nuestro entorno.

El Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Alagón es un proyecto financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE, a través de los fondos Next Generation. Este plan tiene como objetivo mejorar el desarrollo turístico sostenible y competitivo de la comarca, contribuyendo al desarrollo responsable y respetuoso de los recursos naturales y culturales de la zona.

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Se contemplan actuaciones que ayuden a transformar el turismo en un sector económico motor del desarrollo sostenible del Valle del Alagón.