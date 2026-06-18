Presencial
En marcha el servicio de atención a las víctimas de violencia de género en Coria
Se encuentra ubicado en las dependencias de los servicios sociales junto a la Policía Local y cuenta con profesionales. Se dará dos días a la semana
La ciudad de Coria cuenta ya y para un año más con la prestación del Servicio de Orientación, Atención y Asistencia jurídica especializada a mujeres y menores víctimas de violencia de género. Dicho servicio se llevará a cabo de forma presencial durante dos días por semana, concretamente, los miércoles y viernes.
Esta iniciativa está subvencionada por parte del Instituto de la Mujer de Extremadura al Ilustre Colegio de Abogacía de Cáceres, que se vincula a la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género. Respecto a la ubicación, esta será en las dependencias de Servicios Sociales de Base, junto a la Comisaría de Policía Local, en la avenida de Extremadura.
Desde el IMEX se ha propuesto por distribución geográfica la localidad de Coria, entre otras, por considerar que la ubicación es clave para acercar los servicios a mujeres, así como sus hijos que sufran violencia, favoreciendo así una atención integral.
El servicio de asesoramiento se realizará tanto a las mujeres como a menores víctimas de violencia de género, así como al personal de las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, que estarán perfectamente dotadas.
Por profesional
Todas aquellas mujeres que necesiten de este servicio que contará con profesionales, pueden acudir a las dependencias de Servicios Sociales de Base, ubicado en avenida Extremadura, los miércoles y viernes cada mes (el segundo y el tercero) en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas.
La alcaldesa de la ciudad, Almudena Domingo, junto al concejal del área, Raúl Sánchez, han recibido esta mañana en el despacho de alcaldía al nuevo abogado, Jesús Paniagua, que será el encargado de atender a las víctimas de violencia de género dentro de este nuevo Servicio de Orientación, Atención y Asistencia jurídica que ya está puesto en marcha.
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