Coria da luz verde a la Urbanización de la calle Alhambra con un presupuesto de unos 150.000 euros

El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que próximamente se iniciará la ejecución de las obras de urbanización de la calle Alhambra, concretamente el tramo que queda pendiente por mejorar, que abarca unos 150 metros de longitud. Esta actuación se enmarca dentro de un convenio urbanístico que quedaba por desarrollar en suelo urbano y que afecta a distintos propietarios.

Así lo ha explicado el Arquitecto Municipal, Javier Romo, que junto con la alcaldesa, Almudena Domingo, ha visitado esta calle con el fin de ver in situ su estado, antes de iniciarse las obras. Estas comenzarán en próximas semanas tras realizar los trámites correspondientes de licitación y adjudicación.

Así mismo, ambos explicaron que en el año 2015, el ayuntamiento formalizó un convenio con los propietarios de los terrenos que lindan con la calle, en total siete, para el desarrollo de la zona. Un convenio que en un futuro permitirá también continuar mejorando una segunda calle contigua, junto al cementerio municipal.

La alcaldesa observa los planos junto con el Arquitecto municipal en la calle Alhambra. / Nieves Agut

En el caso de esta calle Alhambra, el ayuntamiento actuará como Agente Urbanizador, aunque después los propietarios serán los que costearán finalmente los trabajos de urbanización.

El convenio recoge cinco fases y ahora se ejecutarán las dos primeras que incluye las siguientes actuaciones: urbanización completa, lo que engloba la instalación de red de aguas y saneamiento, electricidad, gas, encintado de aceras y terminación de la media calle pendiente y la otra mitad que presenta notables deficiencias.

La alcaldesa, Almudena Domingo, explicó que el ayuntamiento ha ofrecido primero la posibilidad a los propietarios para que ejecuten la obra, aunque han desestimado esta opción, por lo que «la va a ejecutar el ayuntamiento y luego se les requerirá el coste». En próximos días se licitarán los trabajos para su adjudicación y ejecución. El importe total ronda los 150.000 euros.

Precisamente, el pasado miércoles, el pleno municipal aprobó el convenio con los propietarios para poder licitar la obra.

Por otro lado, la alcaldesa recordó que lleva meses trabajando en la mejora de calles de distintos barrios. «A lo largo de este año se han mejorado muchas calles y acerados en nuestros barrios, los trámites a veces son largos y complicados, pero seguimos preparando proyectos nuevos para seguir asfaltando más calles», explicó.

Noticias relacionadas

Respecto a la calle Alhambra, «era una demanda de los vecinos dado el estado en el que se encuentra ya que en invierno esto es barro puro», reconoció. Finalmente, se mostró satisfecha de poder iniciar próximamente esta obra de urbanización en esta calle y recalcó que en las últimas semanas se ha actuado en calles de mucho paso en los barrios de Nueva York y de Santiago.