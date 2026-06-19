Coria estrena su bandera municipal que ya se muestra en el ayuntamiento

Coria ya cuenta oficialmente con bandera municipal. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se inscribe la bandera de la ciudad en el Registro de Símbolos, Tratamientos y Honores de las Entidades Locales de Extremadura, culminando así un proceso impulsado por el Ayuntamiento y aprobado por unanimidad por la Corporación Municipal.

La resolución, firmada el pasado 28 de mayo, reconoce oficialmente este nuevo símbolo representativo de la ciudad, que a partir de ahora podrá acompañar al escudo municipal en actos institucionales, celebraciones oficiales y eventos de promoción de Coria.

El procedimiento para la adopción de la bandera se inició mediante acuerdo unánime del Pleno municipal celebrado el 17 de septiembre de 2025. Tras superar el correspondiente periodo de exposición pública y recibir informe favorable de la Dirección General de Administración Local de la Junta de Extremadura, el expediente fue aprobado definitivamente por unanimidad y remitido para su inscripción oficial.

La alcaldesa, Almudena Domingo, ha valorado muy positivamente la publicación de esta resolución, destacando que “la oficialización de nuestra bandera supone un paso importante para la consolidación de la identidad institucional de Coria y para la puesta en valor de nuestros símbolos, nuestra historia y nuestro sentimiento de pertenencia como ciudad”.

Asimismo, ha señalado que “la bandera representa a todos los caurienses y constituye un elemento de unión que nos identifica dentro y fuera de Extremadura, reforzando la imagen de Coria en los ámbitos institucional, cultural, turístico y social”.

Con esta publicación en el DOE, Coria se suma a los municipios extremeños que cuentan con sus símbolos oficialmente registrados, garantizando su protección y uso institucional conforme a la normativa autonómica.

La nueva bandera se incorpora desde este momento al patrimonio simbólico municipal y pasará a formar parte de la imagen oficial de la ciudad en aquellos actos y espacios donde se represente institucionalmente al consistorio.

Un símbolo para el presente y el futuro.

La aprobación oficial de la bandera municipal supone un hito para la ciudad y refleja el compromiso del Ayuntamiento con la conservación, difusión y fortalecimiento de su identidad histórica. Este nuevo emblema contribuirá a proyectar la imagen de Coria y a reforzar el vínculo de los ciudadanos con su patrimonio y sus señas de identidad.

Con la publicación en el DOE y su inscripción oficial en el Registro de Símbolos, Tratamientos y Honores de las Entidades Locales de Extremadura, la nueva bandera municipal se incorpora plenamente al patrimonio simbólico de Coria.

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Su presentación pública tuvo lugar este miércoles mediante un acto de izado en el ayuntamiento, a cargo de los portavoces de la corporación, dond e la enseña ha ondeado por primera vez como símbolo oficial de la ciudad, marcando un momento histórico para todos los caurienses.