El mercadillo semanal de Coria del 25 de junio se suspende como circunstancia "excepcional" por coincidir con los Sanjuanes

El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que, mediante resolución de alcaldía, se ha acordado la suspensión excepcional del mercadillo semanal correspondiente al jueves 25 de junio, con motivo de la celebración de los actos programados dentro de las Fiestas de San Juan.

La decisión responde a la coincidencia de la jornada habitual del mercadillo con la celebración de los tradicionales festejos taurinos previstos para ese día, circunstancia que hace necesaria la adopción de medidas organizativas extraordinarias para garantizar la seguridad de vecinos, visitantes y vendedores ambulantes.

Asimismo, la suspensión permitirá una mejor organización de los espacios públicos, facilitará las labores de limpieza viaria y contribuirá al correcto desarrollo de los diferentes actos festivos programados durante la jornada.

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El ayuntamiento recuerda que esta medida tiene carácter exclusivamente excepcional y afecta únicamente al mercadillo del jueves 25 de junio, reanudándose su funcionamiento con total normalidad en las fechas posteriores previstas. Desde el consistorio se agradece la comprensión y colaboración de los vendedores ambulantes.