Cristina Ramos, ‘niñera de vuelo’ extremeña que une a las mascotas con sus familias por todo el mundo

Los dueños de mascotas en los últimos años han sumado a sus compañeros de vida a diferentes actividades, entre estas, llevarlos de vacaciones a la playa o visitar otro país. Por ello, surgió un nuevo oficio que procura el bienestar en el traslado de los perros y gatos: las niñeras de vuelo. Animales que viajan también en muchos casos para ir a un nuevo hogar, ya sea de manera temporal o definitiva.

Son las seis de la tarde y en el Aeropuerto de Barajas (Madrid) se encuentra Cristina Ramos, extremeña, concretamente de Portaje (Cáceres), que lleva 12 años ejerciendo como niñera de vuelo. Acaba de recibir un pequeño perro llegado de Rusia y que tomará un nuevo rumbo, en concreto, a Ecuador, donde le espera ya su nuevo hogar. Este es uno de los traslados más recientes que ha tenido que gestionar Cristina, así como el traslado de 13 gatos y 2 perros desde España hasta Miami.

Los traslados se realizan con enormes transportines y siempre en avión. / Cedida

Un proceso complejo de logística y tramitación administrativa que afronta en cada traslado. Desde hace más de una década Cristina está al frente de Movingpet, una empresa con sello de Portaje, municipio de la comarca del Valle del Alagón, que viaja por todo el mundo. «Gestionamos el traslado de perros y gatos», explicó.

«Uno de los aspectos más importantes es que los animales se sientas sin estrés», explica Cristina. Señala que «los viajes siempre son por avión con el trayecto más corto posible para que la mascota llegue lo antes posible a su nueva casa». A todo ello se suman un papeleo complejo de permisos, certificados de salud, revisiones, controles veterinarios y aduanas.

Pionero en la región

Movingpet, una entidad internacional que es pionera en Extremadura y una de las pocas de su clase en toda España, tiene su hogar y su esencia en este municipio extremeño de la comarca del Valle del Alagón. Detrás de cada traslado, no se habla solo de logística; se habla de cumplir promesas y unir familias.

Durante más de 12 años, miles de mascotas han llegado a sus nuevos hogares en diferentes países gracias a la incansable labor de Cristina Ramos Sánchez , la capitana de este barco.

Horas de espera y siempre se elige el trayecto más corto en beneficio de la mascota. / Cedida

Ella ha mantenido el rumbo firme con un lema que no es solo marketing, es una filosofía de vida: «Movingpet, siempre acompañados». Y es que en esta casa se tiene claro que "los animales no son carga, ni paquetería; son seres que merecen respeto, cariño y seguridad. Ese es el sello que los dueños valoran y lo que nos hace sacar pecho: saber que desde un pequeño rincón de nuestra Extremadura, estamos cuidando lo que más quieren en todo el mundo", confiesa.

Movingpet es, ante todo, una familia. Pareja, hijos, hermanos y amigos son los cimientos sobre los que se construye este proyecto cada día. Recientemente, Cristina ha afrontado un reto mayúsculo: el traslado de 15 mascotas (13 gatos y 2 perros) hasta Miami.

Miles de kilómetros

Detrás de cada destino hay un esfuerzo titánico: una media de 100.000 kilómetros recorridos al año por carretera para recoger a cada animal en su hogar, sumado a interminables horas de vuelo. Un poquito de Portaje ha llegado ya a rincones increíbles del planeta: Estados Unidos: De costa a costa, incluyendo ciudades como Nueva York, Boston, Miami, Dallas, Las Vegas, San Diego, Seattle y muchas más. México: Desde Ciudad de México y Monterrey hasta Cancún, Guadalajara y Mérida. uropa: Llevando amor desde París, Roma, Berlín y Ámsterdam hasta ciudades como Praga, Varsovia, Viena o las regiones de Chipre y Sicilia.Resto del mundo: Cruzando fronteras en América Latina (Colombia, Brasil, Argentina, Chile), Asia (Japón, China, Tailandia, Filipinas), África (Egipto, Guinea Ecuatorial) y muchos otros destinos globales, desde Canadá hasta Siberia.

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Sentir que este nombre, Movingpet, viaja por el mundo siendo sinónimo de cuidado y profesionalidad es un orgullo para Portaje. No hay un destino demasiado lejano para trasladar con mimo a una mascota.