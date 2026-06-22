Calzadilla abre sus piscinas al público hoy lunes con entrada gratuita en el primer día

El Ayuntamiento de Calzadilla ha anunciado la apertura de las piscinas municipales para hoy, 22 de junio, a partir de las 12.00 horas, en su horario habitual.

La entrada será gratuita durante el día de hoy. A partir de mañana, 23 de junio, será necesaria la adquisición de entrada o bono para acceder a las instalaciones. El horario de mañana será de 12.00 a 14.00 horas y de tarde de 16.00 a 21.00 horas.

Los precios son los siguientes, entrada infantil 2 euros, entrada adulto 2,50, abono infantil 25 euros, abono adulto 35. De infantil es de 4 a 14 años y adulto de 14 años en adelante. De 0 a 3 años la entrada es gratuita.

Así mismo, desde el ayuntamiento se informó de sobre los vasos de las piscinas. Temporalmente no estará permitido el baño en el vaso infantil, al encontrarse en proceso de cloración. Se informará tan pronto como pueda utilizarse con normalidad. El vaso adulto está completamente preparado para el baño.

Normas de acceso

Se recuerda que no se permite la entrada de sillas, tumbonas o hamacas, salvo que exista informe médico o indicación de profesional sanitario que lo justifique, debiendo comunicarse al personal de taquilla.

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Del mismo modo, no podrán acceder a las instalaciones los usuarios con bicicletas, patinetes o patinetes eléctricos. Desde el Ayuntamiento de Calzadilla se desea a vecinos y visitantes que disfruten de una buena temporada de baño, en un ambiente agradable, respetuoso y de buena convivencia, haciendo entre todos un uso responsable de las instalaciones para el disfrute común.