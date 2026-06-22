Cauria Neuro (Coria), premiada por su escuela de salud y detección temprana del neurodesarrollo en el medio rural

Cauria Neuro sitúa a Extremadura entre los proyectos sociales más innovadores de España. La entidad de Coria recibe uno de los Premios de Innovación Social de la Fundación Bidafarma tras ser seleccionada entre más de 90 candidaturas de todo el territorio español.

La asociación extremeña Cauria Neuro ha logrado este reconocimiento gracias a su proyecto «Escuela de salud y detección temprana del neurodesarrollo en el medio rural», una propuesta centrada en acercar recursos especializados, formación y herramientas de prevención a familias y menores de zonas rurales.

La iniciativa fue una de las cuatro seleccionadas en la novena edición de estos premios, en una convocatoria que reunió a más de 90 proyectos procedentes de diferentes puntos de España. El Patronato de la Fundación Bidafarma valoró especialmente el carácter innovador de las propuestas, su impacto social y su capacidad para mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables.

Para Cauria Neuro, con sede en Coria, el premio supone un importante respaldo a años de trabajo en favor de la detección precoz de posibles alteraciones del neurodesarrollo y del acceso equitativo a servicios especializados, especialmente en aquellos territorios donde la dispersión geográfica y la falta de recursos dificultan una atención temprana de calidad.

Alba Galindo, (a la derecha), tras recibir el premio posó junto a organizadores y demás premiados. / cedida

La detección precoz es considerada uno de los factores más determinantes para mejorar la evolución de los menores con dificultades en el desarrollo. Por ello, el proyecto premiado apuesta por la sensibilización, la formación de familias y profesionales y la creación de espacios de apoyo que permitan identificar señales de alerta de forma temprana y actuar cuanto antes.

La entrega de los premios tuvo lugar el 11 de junio en Madrid, en un acto que reunió a representantes de las entidades galardonadas y del ámbito social y sanitario. Además de Cauria Neuro, fueron reconocidas otras tres organizaciones de diferentes comunidades autónomas, consolidando esta convocatoria como una de las principales iniciativas de apoyo a la innovación social vinculada a la salud en España.

Un reconocimiento al esfuerzo de todo un equipo

La directora de Cauria Neuro, Alba Galindo, destacó que el premio trasciende el reconocimiento institucional y supone, sobre todo, un homenaje al compromiso de las personas que forman parte de la entidad.

«Este galardón es un reconocimiento personal para todo nuestro equipo, por sus esfuerzos, por su dedicación y por seguir creyendo cada día que este proyecto merece la pena», señaló.

Galindo recordó además uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, protagonizado por Leandro Martínez, presidente de la Fundación Bidafarma. Durante su intervención, Martínez evocó los inicios de la cooperativa y, dirigiéndose a uno de sus socios, pronunció una frase que resonó entre los asistentes: «No estamos locos», en referencia a quienes decidieron seguir apostando por los valores fundacionales de la organización incluso cuando el camino no era el más sencillo.

Para la directora de Cauria Neuro, aquellas palabras reflejan también la trayectoria de la entidad extremeña.

«Cuando escuché esa frase sentí que hablaba de nosotros. Muchas veces quienes impulsamos proyectos sociales tenemos que defender ideas que parecen ir contracorriente, pero seguimos adelante porque creemos en ellas. Ese ‘no estamos locos’ también representa a Cauria Neuro. No estamos locos por seguir creyendo en los valores de nuestra entidad, en la atención cercana, en la igualdad de oportunidades para las familias del medio rural y en que desde Extremadura también se puede innovar y transformar vidas», explicó.

Galindo considera que el premio constituye una inyección de energía para afrontar nuevos retos y continuar desarrollando iniciativas que mejoren la atención al neurodesarrollo en la región. «Este reconocimiento nos dice que merece la pena seguir trabajando, seguir soñando y seguir construyendo oportunidades para las familias que más lo necesitan».

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Con este galardón nacional, Cauria Neuro no solo refuerza su papel como referente en el ámbito del neurodesarrollo en Extremadura, sino que también demuestra que la innovación social puede surgir desde el territorio, desde las pequeñas ciudades y desde quienes mantienen intacta la convicción de que los valores y el compromiso siguen siendo la mejor herramienta para transformar la realidad.